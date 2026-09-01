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Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı bini aştı

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Nepal ile Çin sınırında meydana gelen yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Nepal ve Çin arasındaki sınır bölgesinde 26 Ağustos'ta Himalayalar'ın yüksek kesimlerinde bir buzulun çökmesi sonucu büyük miktarda kaya, buz ve eriyen buzul suyunun aşağıdaki vadilere sürüklenmesi ve nehrin aşağı kesimlerinde şiddetli sellere yol açmasıyla yaşanan felakette ölü sayısı bini aştı. Nepalli yetkililer, felaket nedeniyle dış dünya ile bağlantısı kesilen yerleşim yerlerine ulaşma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının daha da artması bekleniyor.

Nepal'deki afet yönetimi kurumu, bugün yayınlanan açıklamada ülkede 987 kişinin hayatını kaybettiğini, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 247 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Çinli yetkililer ise Pazar günü yapılan son açıklamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 546 kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

Şu ana kadar 11 bin 814 kişi kurtarıldı

Nepal'in afetten etkilenen bölgelerinde yaklaşık 10 bin asker ve polis görev yapıyor. Ancak altyapının ağır hasar görmesi ve enkaz kaldırma çalışmaları için gerekli iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor.

Akıbeti bilinmeyen binlerce kişiyi aramaya devam eden ekipler, sel ve toprak kaymalarının yol ve köprüleri yıktığı bölgelerde mahsur kalan yerleşimlere ulaşmak için helikopterler ve diğer hava araçları kullanıyor. Yetkililer, çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar 11 bin 814 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Ekipler ayrıca, yolların ulaşıma kapandığı bölgelerdeki insanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Öncelik ise sellerde zarar gören 12 hidroelektrik santrali projesinde çalışan ve kaybolan 900 kişiyi bulmaya veriliyor. Bu kişilerden yaklaşık 500'ünün tünellerde mahsur kaldığına inanılıyor.

Nepal ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde kurtarma ekiplerinin karanlık tünellerde çamur içinde ilerlediği ve yaşam belirtisi aradıkları görüldü.

Meteoroloji yetkilileri, aralıklı yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini, nehirlerdeki su seviyesinin yeniden yükselerek taşkınlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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