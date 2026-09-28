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Nepal Manang'da çığ düşen Himlung Himal ana kampında 2 dağcı öldü, en az 8 kişi kayıp

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Nepal'in Manang bölgesindeki Himlung Himal ana kampına dün düşen çığın ardından 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Dağcı ekibinden en az 8 kişi kayıp; olumsuz hava şartlarına rağmen Katmandu'dan helikopterle sevk edilen kurtarma ekibinin bugün de arama yapması bekleniyor.

Nepal'de dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'in Manang bölgesindeki Himlung Himal zirvesinin ana kampına dün sabah saatlerinde çığ düşmüştü. Dağcı ekibinden en az 8 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yetkililer, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durma noktasına gelirken deneyimli dağcılardan oluşan bir kurtarma ekibi, helikopterle Nepal'in başkenti Katmandu'dan hızla bölgeye sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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