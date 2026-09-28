Nepal Manang'da çığ düşen Himlung Himal ana kampında 2 dağcı öldü, en az 8 kişi kayıp

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Nepal'de dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'in Manang bölgesindeki Himlung Himal zirvesinin ana kampına dün sabah saatlerinde çığ düşmüştü. Dağcı ekibinden en az 8 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yetkililer, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durma noktasına gelirken deneyimli dağcılardan oluşan bir kurtarma ekibi, helikopterle Nepal'in başkenti Katmandu'dan hızla bölgeye sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı