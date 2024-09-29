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Nepal'deki Şiddetli Yağışlar 151 Can Aldı

Nepal'deki Şiddetli Yağışlar 151 Can Aldı
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Nepal'de süregelen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 151'e yükseldi. 56 kişi ise hala kayıp durumda. Eğitim Bakanlığı, etkilenen bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini açıklayarak, 56 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Başkent Katmandu'ya giden ana yol üzerindeki bir bölgede meydana gelen heyelanda iki yolcu otobüsü toprak altında kalırken, 16 yolcu hayatını kaybetti.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Lakshmi Bhattarai, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerdeki okullarda 3 gün eğitime ara verildiğini açıkladı. - KATMANDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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