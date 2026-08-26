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Nepal'de sel felaketi: Can kaybı 95'e yükseldi

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Nepal-Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle ölü sayısı 95'e çıktı, 341 yabancıdan haber alınamıyor. İkinci sel riski ve Çin'deki belirsiz bilanço nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiği bildirildi. Nepal Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yabancı uyruklu 341 kişiden hala haber alınamadığı belirtildi.

Yetkililer, yakınlardaki Lhende Khola bazı kesimlerinde hala bir tıkanıklık yaşanması nedeniyle ikinci bir selin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çin'de bilanço belli değil

Çinli yetkililer de Tibet Özerk Bölgesinde ve Nepal sınırında yer alan Gyirong'da toprak kaymalarının ardından geniş çaplı arama ve kurtarma operasyonlarını sürdürüyor. Şu ana kadar ölü veya yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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