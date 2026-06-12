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Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda yasa dışı yollarla çekirge topladıkları belirlenen 3 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslara toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandı.

Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde 3 kişinin topladıkları 135 çekirgeyi 26 ayrı poşette muhafaza ettikleri tespit edildi. Biyokaçakçılık faaliyeti yürüttükleri belirlenen şahıslara toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulanırken, adli ve idari süreç de başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, ekosistemin dengesini bozabilecek ve doğal mirası tehdit edebilecek faaliyetlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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