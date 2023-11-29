Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine atlayan kızlardan Zilan Çalış'ın kurtarılma anı nehir kenarında bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Zilan Çalış kurtarılırken, ablası Zelin ise hala kayıp.

Nehirde suya kapılan kardeşlerden Zilan Çalış'ın kurtarılma anı kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine atlayan kızlardan Zilan Çalış'ın kurtarılma anı nehir kenarında bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2 gün önce Dicle Nehri kenarına gelen kız kardeşler Zilan Çalış ile Zelin Çalış (15), cep telefonlarını kayalıklara bıraktıktan sonra el ele tutuşarak Dicle Nehrine atlamıştı. Nehre atlayan kızları gören balıkçılar, kızlardan Zilan Çalış'ı kurtarıp lastik bota aldı. Zelin ise akıntıda kayboldu. Zilan'ın lastik botla kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nehirde lastik bot üzerinde balık tutanlar tarafından kurtarılan Zilan'nın hastaneye kaldırılırken, ablası Zelin akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Abla Zelin'nin arama çalışması devam ediyor.