Üye Girişi
Haberler

Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Jandarmanın çalıntı araç kovalamacası hem karadan hem havadan görüntülenirken şüpheli yakalanırken çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Jandarmanın çalıntı araç kovalamacası hem karadan hem havadan görüntülenirken şüpheli yakalanırken çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Tekirdağ Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesinde ikamet eden G.A. isimli şahıs jandarma komutanlığına müracaat ederek 59 AZ 055 plakalı otomobilinin çalındığını beyan etti. Arabayı bulmak için Asayiş Timleri ve JASAT Timleri ile birlikte yapılan kamera ve PTS kayıtları araştırmasında çalınan araç üzerine sahte plaka takılarak aracın sofular-Misinli-Ulaş istikametinden Çorlu ilçesine gittiği, bahse konu sahte plakadan ve kamera kayıtlarından yapılan tespitlerde şüphelilerin A.K. ve U.A. isimli şahıslar olarak tespit edildi.

Her şey hem havadan hem karadan görüntülendi

Çalıntı araç olaydan bir gün sonra seyir halinde tespit edilerek ve JASAT ekipleri tarafından drone ile takibe alındı. Ekipler ile çalıntı araç arasında uzun süren birkovalamaca yaşanırken o anlar anbean drone kamerasına yansıdı. Takip sonucu çalıntı araç ve araç içerisinde bulunan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli U.A.'nın aranmasına devam ederken otomobil sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar bir anda çevreyi sardı

Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar bir anda çevreyi sardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title