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"Neden çalışmıyorsun" sorusu babasını çılgına çevirdi! Sopayla defalarca başına vurdu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs, kendisine "Neden çalışmıyorsun" diyen kızını sopayla döverek hastanelik etti. Genç kızın ise hastanede yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 yıl önce Hakkari'den Kocaeli'ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22) isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü. Genç kadın, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.

"NEDEN ÇALIŞMIYORSUN?"

İddiaya göre Rujbin T.'nin babası Necman T.'ye "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını darp etmeye başladı. Gözü dönen baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı. Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'Neden çalışmıyorsun' sorusu babasını çılgına çevirdi! Sopayla defalarca başına vurdu

HASTANELİK OLDU

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek öfkeli babayı gözaltına aldı. Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 10'dan fazla dikiş atılan Rujbin T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli Hakkari Mimar 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Lanİsmail:

Baba demek ölünceye kadar yada emekliye ayrılıncaya kadar çakışmak zorundadır.Öyle asalak gibi evde oturamaz.

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