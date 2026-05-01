Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde, liderliğini Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, toplam 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; liderliğini bir sürece önce tutuklanan Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon yaptı. Organize suç yapılanmasının kullandığı kriptolu haberleşme programı verileri incelendi. Çetenin Almanya, Brezilya ve İspanya yapılanması ortaya çıkarıldı. Suç örgütünün; Almanya'da 100 kilogram esrar, Brezilya'da 890 kilogram kokain, İspanya'da 84 kilo 400 gram esrar maddesi yakalamasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda "işkence" ve "kasten öldürme" gibi suçlara karıştıkları, örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladıkları ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullandıklarına yönelik bulgulara ulaşıldı. İstanbul merkezli olarak İzmir ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 22 adet taşınmaz, 7 adet motorlu araç ve 8 adet şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplamda 780 milyon liralık malvarlığına el koyuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı