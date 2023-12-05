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Nazlı Ilıcak cezaevine girdi

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Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Nazlı Ilıcak cezaevine girdi

İSTANBUL - Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı "Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme Ilıcak'ı 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Daha önce İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'casusluk' davasından denetimli serbestliği devam eden Ilıcak'ın 'iftira' davasından aldığı ceza kesinleşince ikisi birleştirildi. Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazlı Ilıcak İstanbul Sakarya İnsan Hakları 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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