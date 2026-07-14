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Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan Z.A. ağır yaralandı. Saldırganlar ticari taksiyle kaçarken, jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edilen yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Olayın, Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Nazımiye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Düzgün Baba Ziyareti'nde kutsal olduğu kabul edilen bölgeyi tahrip ettiği iddiasıyla kamuoyunda gündeme gelen Z.A., kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlar ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, jandarma helikopteriyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan saldırganlar U.Z.D. ile yaşı küçük G.E. ise Kıl köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinin yakınında suç aleti silah ile şüphelinin olay esnasında giydiği, kaçmak ve tanınmamak amacıyla değiştirdikten sonra attığı değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi. Birer suç kayıtları bulunan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Öte yandan olayın Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili mevcut cemevi yönetimi ile Çevreci köyü muhtarı ve yakınları arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı, taraflar arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden hukuki sürecin bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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