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Nazilli emniyetinden 6 noktada eş zamanlı şok uygulama

3. Sayfa Haberleri

Nazilli emniyetinden 6 noktada eş zamanlı şok uygulama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde 6 farklı noktada şok huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde 6 farklı noktada şok huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Halkın huzur ve güveni için 7 gün 24 saat görev başında olan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde 6 ayrı noktada eş zamanlı uygulama yaptı. Edinilen bilgiye göre, ekipler yaptıkları uygulama boyunca 294 aracın ve 683 şahsın GBT sorgusunu yaptı. 1 araçtan 4 adet av tüfeği bulundu. 3 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 4,85 gram esrar ile 2,23 gram kristal maddeleri ele geçirildi. 5 araç trafikten men edildi, 36 sürücüye de toplamda 93 bin 264 TL idari cezası uygulandı. Öte yandan 18 şahsın alkollü olduğu tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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