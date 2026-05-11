Haberler

Aydın'da "usulsüz sağlık raporu"na ilişkin operasyonda 4 tutuklama

Aydın'da 'usulsüz sağlık raporu'na ilişkin operasyonda 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlediği iddia edilen doktorun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında doktorun da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen rüşvet ve usulsüz sağlık raporu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, yapılan incelemelerde adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor F.D. ile rüşvet suçuna aracılık ettiği belirlenen S.İ. ve H.B. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında rüşvet suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen ve başka bir olay nedeniyle halen tutuklu bulunan R.K. ile A.B. hakkında da adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D., R.K., A.B. ve H.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Bayburt'ta Hacı Kutlu Bey'in türbesinin bulunduğu mezarlıkta tarihi taşlar kayıp

30 yıl öncesine kadar oradaydılar, şimdi ne duyan var ne de gören