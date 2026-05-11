Aydın'da 'usulsüz sağlık raporu'na ilişkin operasyonda 4 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında doktorun da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen rüşvet ve usulsüz sağlık raporu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, yapılan incelemelerde adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor F.D. ile rüşvet suçuna aracılık ettiği belirlenen S.İ. ve H.B. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında rüşvet suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen ve başka bir olay nedeniyle halen tutuklu bulunan R.K. ile A.B. hakkında da adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D., R.K., A.B. ve H.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı