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Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çarptığı otomobil, aydınlatma direğini devirerek ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı, yol savaş alanına döndü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek ters döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir eden 09 PB 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjde yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, aydınlatma direğini de devirdikten sonra ters dönerek yolun kenarına sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yola savrulan beton ve direk parçaları nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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