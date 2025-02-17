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Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Ahmet Bera Aktaş, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pirlibey Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bera Aktaş (21) yönetimindeki 06 ELY 792 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Aktaş yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aktaş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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