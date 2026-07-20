Nazilli'de otomobil yangını, araç kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken çalıştırılan Tofaş marka otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken durduğu yerde yanan Tofaş Marka otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahallesi 239. sokakta M.E. isimli sürücü park halinde bulunan 09 RF 863 plakalı otomobilini çalıştırdıktan sonra aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı