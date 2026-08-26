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Nazilli'de motosiklet kazası: 2 ağır yaralı

Nazilli'de motosiklet kazası: 2 ağır yaralı
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Aydın Nazilli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, bölge sakinleri aynı kavşakta sık sık kaza olduğunu belirterek kasis yapılmasını istedi.

Aydın Nazilli'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Doğu yönünden batı yönüne seyreden ve Çakıcı Sokağa dönüş yapmak üzere yavaşlayan D.G.(26) idaresindeki 09 AJL 387 plakalı motosiklete O.E.D.(20) yönetimindeki 09 ABV 411 plakalı motosiklet hızla çarptı. Kazada yola savrulan her iki sürücü ağır yaralandı.

Hasta taşıyan 112 ambulans ekibi müdahale etti

Kazanın hemen ardından tesadüfen olay yerinden geçen 112 ambulansındaki sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 2 ambulans ile yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletlerin çarpışması ve sürücülerin yere savrulması yer alıyor.

Aynı yerde çok sayıda kaza meydana geldi

Cadde üzerinde bulunan konutlardaki vatandaşlar daha 5 gün önce aynı yerde yaralamalı kazanın yaşandığını ve daha fazla kazanın yaşanmaması için kavşak önlerinde kasis yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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