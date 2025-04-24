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Nazilli'de Motosiklet Denetimlerinde 88 Sürücü Ceza Aldı

Nazilli'de Motosiklet Denetimlerinde 88 Sürücü Ceza Aldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 341 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 88 sürücüye ceza uygulanırken, 12 motosiklet trafikten men edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan motosiklet denetimlerinde 88 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından müşterek olarak Nazilli ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 341 adet motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 88 sürücüye cezai işlem uygulandı, 12 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 1 adet haciz kararı bulunan motosiklet ile çeşitli suçlardan aranan 2 aranan şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son dönemde motosikletlerin karıştığı kaza sayısında meydana gelen artışı önlemek ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla motosikletlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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