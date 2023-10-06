Nazilli'de köpeğine pompalı tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan bir kişi, köpeğine pompalı tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde köpeğine pompalı tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada canlı yayınla paylaşan kişi gözaltına alındı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Toygar Mahallesi'nde yaşayan Ü.N.K'nin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada köpeğini pompalı tüfekle vurduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, evi ve çevresinde yapılan aramada köpeğe ait ize rastlanmadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ü.N.K'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa