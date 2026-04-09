Nazilli'de kaçak kazıda sırasında oluşan göçükte bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre kaçak kazı yapıldığı sırada göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Olay, Nazilli'ye bağlı kırsal Yeşildere Mahallesi yakınlarındaki bir tepede meydana geldi. İddiaya göre, kaçak kazı yaptığı öğrenilen dört kişiden biri iş makinasıyla yapılan kazı sırasında toprak altında kaldı. Göçükte ağır yaralanan Güngör Avcı'nın (59), ihbar üzerine olay yerine gelen UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili biri kepçe operatörü olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaçak kazı sırasından dev bir çukurun oluştuğu gözlenirken jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinde kaçak kazı yaptıklarını beyan ettikleri öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen bir zanlının ise yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kazı alanında kayan toprağın altında kalan Güngör Avcı'nın çıkartılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Sürpriz açıklama! Bir savaşta daha geçici ateşkes ilan edildi
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı