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Nazilli'de incir üreticilerine kalite ve güvenlik eğitimi

Nazilli'de incir üreticilerine kalite ve güvenlik eğitimi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, incir üreticilerine 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği kapsamında sağlıklı ilek kullanımı, hasat, kurutma ve depolama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Toplantıda ayrıca aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesi, üreticilerin sorumlulukları ve idari yaptırımlar hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, incir üreticilerine 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği kapsamında sağlıklı ilek kullanımı, hasat, kurutma ve depolama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eycelli ve Şimşelli mahallelerinde incir üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur ile teknik personelin katıldığı toplantıda üreticilerle bir araya gelinerek, incirde kalite ve gıda güvenliğini artırmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği kapsamında sağlıklı ilek kullanımı ve doğru ilekleme yöntemleri, kuru incir hasadı ile kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken uygulamalar, aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik tedbirler, üreticiler ile ilek bahçesi sahiplerinin sorumlulukları, kuru incirin uygun depolama şartları ve tebliğe aykırı uygulamalarda uygulanacak idari yaptırımlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, kaliteli ve güvenilir kuru incir üretiminin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin tebliğ hükümlerine uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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