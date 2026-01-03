Haberler

İki ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, 'Uyuşturucu Kullanmak' ve 'Yağma' suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan T.D.'yi yakaladı. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak" ve "Yağma" suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

