İki ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli'de yakalandı
Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak" ve "Yağma" suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa