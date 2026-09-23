Nazilli'de hırsızlıktan 16 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Nazilli'de bir yıldır aranan bir şahıs yakalandı. "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı