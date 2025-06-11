Nazilli'de Hakkında 10 Yıl 8 Ay Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de Hakkında 10 Yıl 8 Ay Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, silahla tehdit suçundan hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası olan C.E. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında 10 yıl 8 ay hapis kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada, silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.E. (53) isimli erkek şüpheli şahıs Nazilli-Denizli Karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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