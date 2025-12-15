Nazilli'de son 1 ayda 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmaktan arandığı tespit edilen 4 aranan şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.C., 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan S.D. isimli toplam 4 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemlerin ardından, cezaevine teslim edildi. - AYDIN