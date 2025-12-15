Haberler

Nazilli'de son 1 ayda 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Nazilli'de son 1 ayda 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olarak aranan 4 şahıs yakalandı. Emniyet güçleri, son bir ayda yaptıkları operasyonlarla toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. ve diğer şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmaktan arandığı tespit edilen 4 aranan şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.C., 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan S.D. isimli toplam 4 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemlerin ardından, cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title