Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı ESK Genel Müdürü hayatını kaybetti
Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

Boykot çağrılarının ardından ünlü organizatör geri adım attı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Nazilli'de Dede, 19 Yaşındaki Torununu Ölü Buldu

Nazilli'de Dede, 19 Yaşındaki Torununu Ölü Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bayram sebebiyle İzmir'de bulunan ailenin torunu Musa Kazım Zeybek, dedesi tarafından bir apartmanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki genç, dedesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Çapahasan Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin İzmir'e bayram ziyaretine gittiği torunu Musa Kazım Zeybek'in (19) yanına uğrayan dedesi, torununu evde bulamayınca apartman içerisinde aramaya başladı. Çatıya çıkan dede torununu ölü halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.