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Boş arazide bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Boş arazide bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide bulunan erkek cesedinin, Sultanhisar'da yaşayan 59 yaşındaki Önder Gülgün'e ait olduğu tespit edildi. Vücudunda darp izine rastlanmayan Gülgün'ün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide bulunan erkek cesedinin kimliği yapılan çalışmalar sonucunda belirlendi.

Olay, Yeşil Mahalle 384 Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde arazide hareketsiz halde bulunan şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen araştırma kapsamında parmak izi incelemesi yapıldı ve kayıp şahıs kayıtlarıyla karşılaştırma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Önder Gülgün'e ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülgün'ün cenazesi, gerekli işlemlerin sürdürülmesi amacıyla morgda muhafaza altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, Gülgün'ün vücudunda herhangi bir darp veya kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Gülgün'ün kesin ölüm nedeninin, Aydın Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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