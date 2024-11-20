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Daha önce keşif yaptığı evi bulamayan soyguncu adresi navigasyondan aradı

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Bursa'da 1.5 milyon lira değerinde döviz çalan Oğuzhan K., navigasyon kullanarak bulduğu adresi soyduktan sonra satın aldığı otomobille Sakarya'da yakalandı. 41 bin dolar çalan zanlı, 23 suç kaydına sahip olup, ifadesinin ardından tutuklandı.

Bursa'da bir şüpheli keşif yaptığı evi bulamayınca adresi navigasyon açıp aradı. Aile apartmanına girip 1.5 milyon lira tutarında döviz çalan şüpheli, aynı gün bir otomobil bayisinden araç alıp kayıplara karıştı. Bursa'dan Sakarya'ya alem yapmak için giden şüpheliyi polis karşılayınca, zanlı gözünü emniyette açtı. Merkez, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir aile apartmanında yüklü miktarda döviz olduğunu öğrenen Oğuzhan K. adresi hatırlayamayınca navigasyondan açıp, tek tek kapı numaralarını kontrol etti. Bir süre böyle devam eden şüpheli apartmanı bulunca, etrafı kolaçan edip içeri girdi. Evde kimsenin olmadığı fark eden şüpheli 41 bin dolar parayı alıp soğukkanlı hareketlerle evden ayrıldı. Eve geldiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden mağdur kişi hemen 112 ekiplerinden yardım istedi.

AYNI GÜN ARABA ALMIŞ

İhbar üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri intikal etti. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, izledikleri kamera görüntüsü sonrası şüphelinin 23 suç dosyası bulunan Oğuzhan K. olduğunu tespit etti. Kendisini adım adım takip eden polis, Oğuzhan K.'nın aynı gün araç alıp Sakarya'ya gezmeye gittiğini öğrenince harekete geçti. Sakarya'da kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli, gözünü emniyette açtı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Daha önce keşif yaptığı evi bulamayan soyguncu adresi navigasyondan aradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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