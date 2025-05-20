Navigasyon Takibiyle Yola Çıkan Araç, Yıkım Alanına Uçtu

Navigasyon Takibiyle Yola Çıkan Araç, Yıkım Alanına Uçtu
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Hatay'da navigasyon kullanarak yolculuk yapan bir sürücünün aracı, yıkımı yapılan bir binanın arazisine uçtu. Kazada sürücüyü ve araçtaki 5 yolcuyu burnu bile kanamadan kurtardı.

Hatay'da navigasyon takibiyle yolculuk yapan sürücünün kullandığı otomobil, yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. Kazada hasar alan araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu. Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı. Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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