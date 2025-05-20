Navigasyon Takibiyle Yola Çıkan Araç, Yıkım Alanına Uçtu

Hatay'da navigasyon takibiyle yolculuk yapan sürücünün kullandığı otomobil, yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. Kazada hasar alan araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu. Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı. Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı. - HATAY