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Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
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Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimlerini sıkılaştırdı. 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince uygulanan asayiş ve trafik denetimleri sürdürüldü.

Başkent'te 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Alınan tedbirler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda polis ekiplerince kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Trafik ve asayiş ekiplerince uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleri ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken, araçlar da detaylı şekilde incelendi.

Zirve kapsamında kent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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