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Ankara'da NATO Zirvesi için önemler arttırıldı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi öncesinde 'Operasyon Turkuaz' adı altında 9 ilçede 450 personel ve 33 timle geniş çaplı güvenlik denetimleri yapıyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesine az bir zaman kala önemlerini arttırdı.

"Operasyon Turkuaz" adı altında hayata geçirilen üst düzey önlemlerle Başkent, NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor. "Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru" sloganı ile yapılan, il genelinde 9 ilçedeki büyük uygulama ve denetimler devam ediyor. NATO görev alanlarında belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleri genişliyor. Bu kapsamda Ankara'daki 430 otel kontrol edildi, araç kiralama (rent a car) firmalarına yönelik denetimler yapıldı. Özel Harekat, Yunuslar ve narkotik-asayiş ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü uygulamalar; 9 ilçede, 240 ayrı noktada, 150 parkta ve 160 mekanda, 33 tim ile 450 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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