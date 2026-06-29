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NATO Zirvesi öncesi Başkentte denetimler devam ediyor

NATO Zirvesi öncesi Başkentte denetimler devam ediyor
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NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da polis ekipleri, kentin farklı noktalarında trafik ve asayiş uygulamaları yaparak güvenlik tedbirlerini artırdı. Vatandaşlar denetimler hakkında farklı görüşler dile getirdi.

NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri artırılırken, polis ekipleri kentin farklı noktalarında trafik ve asayiş uygulamalarına sürdürüyor.

Başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi polis ekiplerinin güvenlik denetimleri devam ediyor. Ankara'nın birçok noktasında oluşturulan uygulama alanlarında araç ve şahıs kontrolleri gerçekleştiriliyor. Trafik ekiplerince kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter ve şüpheli görülen araçlar üzerinde inceleme yapılırken, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulanırken, vatandaşlar alınan güvenlik önlemleriyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Tedbirlerin alınması lazım"

Tedbirlerin gerekli olduğunu ancak günlük hayatın da olumsuz etkilenmemesi gerektiğini belirten Samet Kamari, "Tedbirlerin alınması lazım ama hastası olan var. Ben şu an hastaneye geldim, hastanede bekliyorum. Trafik kapalı, bazı yerler kapanacak. Malum herkesin işleri oluyor. Hastane harici işe gitmek isteyen, işinden eve dönmek isteyenler var. Trafiğin çok yoğun olmaması lazım. Önlemlerin alınmasını çok uygun bulmuyorum. Tabii ki önlemler alınacak ama insanların mağdur olmaması lazım" dedi.

"Güvenliği artıran önemli şeylerden biri"

Denetimlerin sıkı olmasının güvenlik açısından önemli olduğunu ifade eden motosikletli Tugan Yırtan ise, "Şu anda denetimler gayet iyi, çok sıkı. Birçok yerde var. Ben Keçiören'de oturuyorum, Keçiören'de de çok fazla denetim var. Bence güvenliği artıran önemli şeylerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin yeterli olduğunu söyleyen Yırtan, "Motorculara çok sık denetimler yapılıyor. Açıkçası mantıklı da buluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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