Aksaray'da 'NATO Zirvesi' uygulamasında araçlar didik didik arandı

Türkiye'de bugün başlayan ve yarın akşam liderlerin ortak bildiri yayımlanmasıyla son bulacak NATO Zirvesi güvenlik önlemleri çerçevesinde Aksaray'da aralıksız denetim ve uygulamalar yapılırken, araçlar didik didik aranıyor.

NATO Zirvesi güvenlik önlemleri çerçevesinde Ankara başta olmak üzere çevre illerde de güvenlik önlemleri artırıldı. Buna bağlı olarak Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bugün başlayan ve yarın son bulacak olan NATO zirvesi güvenlik önlemleri çerçevesinde şehirde adeta kuş uçurtmuyor. Özellikle karayolları, bu yollara bağlı geçişi olan diğer yollar ve şehir geneli olmak üzere geniş kapsamlı uygulamalar yapıyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamalarda asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve terörle mücadele ekipleri görev alıyor. 24 saat aralıksız olarak gerçekleştirilen uygulamalarda şahıslar didik didik aranırken, araçlarda motora varana kadar aranıyor. Bugün olduğu gibi yarında uygulamalar 24 saat süreyle aralıksız olarak sürecek. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı