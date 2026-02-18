Haberler

NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO, Akdeniz'de icra edilen Deniz Muhafızı Operasyonu kapsamında TCG Gaziantep firkateynine ait görüntüleri paylaştı. Operasyon, deniz güvenliğini artırmayı ve müttefik donanmalar arasındaki uyumu geliştirmeyi amaçlıyor.

NATO, Akdeniz'de icra edilen Deniz Muhafızı Operasyonu kapsamında operasyonu komuta eden TCG Gaziantep firkateynine ilişkin görüntüler paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO bünyesindeki tatbikatlarda hünerlerini sergilemeye devam ediyor. NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM), sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz'de icra edilen Deniz Muhafızı Operasyonu kapsamında yılın ilk odaklı operasyonuna komuta eden TCG Gaziantep firkateynine ait görüntüler paylaştı.

MARCOM tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklık önemlidir. İşbirliği bizim işimizdir. NATO'nun Akdeniz'deki Deniz Muhafızı Operasyonu, durum farkındalığını, caydırıcılığı ve deniz güvenliğini artırırken, Müttefik Donanmalar arasındaki uyumu geliştirme fırsatı sunmaktadır. Amiral gemisi TCG Gaziantep, deniz faaliyetlerini izlemek ve bölgedeki farkındalığı sürdürmek için üç haftadan fazla süren devriyeler sırasında müttefik denizaltılar, uçaklar ve personel tarafından desteklendi. Birlikte çalıştığımızda en güçlü halimize ulaşırız" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tapınak başkanı, Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti

Yıllarca konuşulacak görüntüler! Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha