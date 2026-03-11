Haberler

Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

NATO, Türkiye'ye yönelik hava saldırılarına karşı savunma tedbirlerini artırmak üzere Malatya'da kurulacak Patriot hava savunma sistemi için sevkiyatlar yaptı. Almanya'dan hava yoluyla getirilen sistem, Radar Üssü'ne yerleştiriliyor.

NATO tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya'da kurulması planlanan patriot hava savunma sistemi için sevkiyatlar sürüyor. Almanya'dan hava yoluyla kente ulaştırılan patriot sistemi, karayoluyla kurulumun yapılacağı Kürecik'teki Radar Üssü'ne sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye'ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için NATO tarafından Malatya'da patriot savunma sistemi kurulacağını açıkladı. Özellikle Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının düşmesinin ardından süreç hızlandırılırken hava yoluyla Almanya'dan Malatya'ya patriot savunma sistemleri sevk edildi.

Malatya'ya getirilmeye başlanan sistemin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi'nde bulunan radar üssüne konuşlandırılmaya başlandığı öğrenildi. Almanya'dan Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne getirilen Patriot sistemine kısa sürede aktif hale getirilmesi bekleniyor. - MALATYA

