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Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımına yönelik soruşturma

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AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltı kararı verildi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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