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Narkotik köpeği Naz emekli oldu

Narkotik köpeği Naz emekli oldu
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Naz, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Operasyonlarda üstün performans gösteren Naz, teşkilat mensuplarının takdirini kazandı. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Birlikte nice görev, şimdi güzel bir veda' notuyla emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan narkotik köpeği Naz, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ekiplerin en önemli yardımcılarından biri olan narkotik köpeği, görev yaptığı süre boyunca gösterdiği üstün performans ve sadakatiyle teşkilat mensuplarının takdirini kazandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Naz'ın görev süresince çok sayıda operasyonda ekiplere destek verdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Birlikte nice görev, şimdi güzel bir veda" ifadeleri kullanılarak, Naz'ın görev süresince yaşanan başarı ve anıların ardından emeklilik hayatına uğurlandığı kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, narkotik köpeği Naz'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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