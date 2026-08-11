Haberler

Avanos'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 453 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Avanos'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 453 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Zırh'ın katılımıyla düzenlenen operasyonda 1 kilo 453 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan H.U. hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği 'Zırh'ın da katıldığı aramada, 1 kilo 453 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında H.U.'nun kullandığı araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Zırh'ın da kullanıldığı aramada 1 kilo 453 gram uyuşturucu madde 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemelerle ilgili olarak TCK'nın 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile TCK'nın 191. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı