Narkotik Köpeği Uyuşturucuyu Patisiyle Buldu

Narkotik Köpeği Uyuşturucuyu Patisiyle Buldu
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Aksaray'da jandarma, şüpheli bir otomobildeki aramada narkotik köpeği Etap'ın yardımıyla uyuşturucuya ulaştı. Köpek, bagajdan aldığı koku üzerine tepki vererek, uyuşturucu dolu sigara paketini patisiyle çıkarttı. Sürücü gözaltına alındı.

Narkotik köpeği, koklayıp bulduğu uyuşturucuyu patisiyle böyle çıkarttı

AKSARAY - Aksaray'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yapan narkotik köpeği, koklayarak bulduğu uyuşturucuyu patisiyle çıkarttı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otoyol Jandarma Trafik ekipleriyle birlikte Niğde-Ankara Otoyolunda şüphe üzerine 34 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Ö.Ş. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araçta uyuşturucu detektörü hassas burunlu narkotik köpeği Etap ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada araç bagajından içine kadar koklayarak arama yapan Etap, araç direksiyon altından aldığı uyuşturucu kokusu üzerine tepki verdi. Tepkinin ardından kısa sürede uyuşturucunun bulunduğu sigara paketini patisiyle çıkartarak yere düşürdü. Sigara paketine bakan jandarma ekipleri paket içerisinde içime hazır halde 10 gram uyuşturucu buldu. Uyuşturucuya el konulurken sürücü Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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