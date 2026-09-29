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NARKO TIR, Elazığ’a ilk kez gelerek vatandaşlarla buluştu ve eğitimlere başladı

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NARKO TIR, Elazığ’a ilk kez gelerek vatandaşlarla buluştu ve eğitimlere başladı
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Elazığ'a ilk kez gelen NARKO TIR, Eski Öğretmen Evi mevkiinde uyuşturucuyla mücadele eğitimlerine başladı. Açılışa katılan Vali Yardımcısı Ateş ve İl Emniyet Müdürü Karan, tırı inceledi; uzman polisler gençlere uyuşturucu maddelerin zararlarını anlattı.

Elazığ'a ilk kez gelen Narkotik Eğitim Tırı (NARKO TIR), vatandaşların yoğun ilgisiyle buluşarak uyuşturucuyla mücadele eğitimlerine başladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, NARKO TIR Elazığ'a ilk kez gelerek Eski Öğretmen Evi mevkiinde kapılarını açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen mobil eğitim tırı, kentte yoğun bir ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin 81 ilini gezerek gençlere, ailelere ve eğitimcilere ulaşmayı hedefleyen modern eğitim tırının Elazığ'daki açılışı, Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eski Öğretmen Evi mevkiindeki 40 metrekarelik modern eğitim standında, uzman narkotik polisleri özellikle üniversite gençliğine uyuşturucu maddelerin zararlarını ve bağımlılıkla mücadele yöntemlerini doğrudan aktardı. Ziyaretçiler, tır içerisinde yer alan 6 dokunmatik ekran vasıtasıyla bağımlılığın insani ve toplumsal etkilerini uygulamalı ve görsel olarak inceleme fırsatı buldu.

Açılışın ardından İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile birlikte Narkotik Eğitim Tırı'nı detaylıca inceleyen ve tır içerisindeki teknolojik donanımlar hakkında uzman ekiplerden bilgi alan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, uyuşturucuya karşı açılan bu savaşta erken yaşta bilinçlendirmenin hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. Elazığ genelinde polis ve jandarma ekiplerinin koordineli bir şekilde özellikle okul önü ve çevrelerinde yoğun denetim gerçekleştirdiğine dikkat çeken, mobil eğitim tırının da Elazığ'a ilk kez gelmesinin şehirdeki farkındalık çalışmalarına çok büyük bir ivme kazandıracağını belirten Ateş, kapılarını açan bu modern merkeze tüm Elazığlı vatandaşları, aileleri ve özellikle de gençleri davet ederek uyuşturucuya karşı hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Uyuşturucunun zararlı olduğunu dile getiren tırı ziyaret eden 14 Yusuf Ağca ise yapılan etkinliğin faydalı olduğunu kaydetti.

Konuşlandırılan tırın gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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