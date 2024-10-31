Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

JANDARMADA İFADE VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i çuvala nasıl yerleştirdiğini soğukkanlılıkla anlattığı jandarmadaki ifade görüntüleri de ortaya çıktı. Bahtiyar görüntülerde "Dereye doğru gittim, cesedi bırakmak için uygun bir yer seçtim. Çuvalı elime aldım. Çuvala bütün vücudu sığdı ama ayağı biraz zor girdi, ittirdim. Ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum. O telaşla dikkat etmedim.

"ÜZERİNE BÜYÜK BİR TAŞ BIRAKTIM"

Çocuğun bulunduğu yere inerek ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasının ipini çıkarıp onunla çuvalın ağzını bağladım. Çok derin olmayan bir yere bıraktım belki biri gelir görür diye. Üzerine büyük bir taş bıraktım" ifadelerini kullanıyor.

"NARİN'İN ÜZERİNDE ÇANTA VARDI, KIRMIZI TERLİĞİ AYAĞINDAYDI"

Öte yandan Nevzat Bahtiyar'a 9 Eylül'de yaptırılan olay yeri keşif görüntülerine de erişildi. Görüntülerde, jandarma personeli tarafından elleri kelepçeli olarak mahalleye getirilen Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan ilk nerede ve nasıl aldığını jandarmaya ve soruşturma savcısına tarif etti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedeninin Salim Güran'ın aracında ön yolcu koltuğunda olduğunu ve Salim Güran'ın 'Bunu kaybet' dediğini belirterek, "Kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun' dedi. Mecbur kaldım. 200 bin TL vereceğini söyledi. Battaniyenin içinden çıkardık. Arabamın bagajındaki çuvalı aldım. Birlikte çuvala koyduk. Narin'in üzerinde çanta vardı. Kırmızı terliği ayağındaydı. Birlikte benim arabamın arka koltuğunun alt tarafına koyduk. Dereyi göstererek oraya götür dedi" diye konuştu. Daha sonra dere yatağına götürülen Bahtiyar, burada Narin'in cansız bedenini nasıl götürdüğünü tarif etti. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini kucağına alarak düşürmeden yürüdüğünü belirterek, "Yere bıraktım. Üzerine taş bıraktım" dedi.