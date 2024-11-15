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Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
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Haberler
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Diyarbakır'nın Tavşantepe Köyü'nde kaybolmasının ardından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma geçtiğimiz hafta tamamlandı. Mahkeme sanıkların tutukluğunun devamına ve davanın 26 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında yeni bir detaya daha ulaşıldı. Ağabey Enes'in kolundaki ısırık izinin görüntüleri yayınlandı ve Narin cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi.

Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de tarihinde dere kenarında bulunmuştu. Narin Güran cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, 3 gün süren duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ GÖRÜNTÜLENDİ

A Haber'de soruşturma kapsamında değerlendirilen ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin yer aldığı fotoğraflar yayınlandı. Görüntülerin Narin Güran cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi. Sanıklar arasında yer alan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

"KOLUMDAKİ ISIRIK İZİNİ ÜÇÜNCÜ GÜN YAPTIM"

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." yanıtını verdi. "Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü. "Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıs asriyent:

Böyle güçlü bir delil varken katil abidir. Devleti kamuoyunu aylardır oyalayan devleti milyarca lira zarara uğratan bu aileyi köy meydanında idam etmek gerekir.

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

hayatımda hiç kolumu ısırmadım. bir insan kolunu neden ısırsın anlamak güç

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Bu çocuk en başından beri bana hiç güven vermedi 'çok tehlikeli, Başını sürekli duvara vurması kendisini tokatlamasının ve bu tür eylemlerini Mahkeme heyetinin karşısında açıklamasının sebebi Muhtemelen vicdan azabı çektiğini gösteriyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz!

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Haber YorumlarıElif Şahan:

İnsan acıdan kolunu ısırmaz .başında duvara vurmaz.öfke krizi geçirebilir birini kızabilir haksızlık görebilir.psikopat olabilir.bu sebepten basını duvara vurur Ama acıdan vurmaz.gider Bi kösede acısını yasar

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Haber YorumlarıBaba Can:

Altta ki resmi iki parmağınızla ayırarak genişletin sanki İnsan silüeti var erkek ne resadüf

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Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

İlk ifadesinde sırtındaki izlerin mısır tarlasında oldu demişti şimdi başka birşey diyor bu pislikleri sürekli avukatlar yönlendiriyor Bu kadar yalan dolan Babaları desen salimin mallarını aldığı için bir özgüven geldi keyfi yerinde ne kadar pislik varsa bu ailenin içinde allah hepimizi böyle ailelerden korusun

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