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Narin Güran'ın öldürüldüğü köyle 6 yıl önce çekilen görüntü yeniden gündemde

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Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın köyünde 20218 yılında çekilen bir görüntüde o dönemin muhtarı, köylerindeki polis kontrol noktasının kaldırılması gerektiğini belirterek "Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani. Ben bunu biliyorum" demişti.

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın köyü olan Tavşantepe köyünde 2018 yılında çekildiği belirtilen bir görüntü yeniden dolaşıma girdi. Görüntüde o dönemin muhtarı köylerindeki polis kontrol noktasının kaldırılması gerektiğini belirterek çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mikrofon uzatılan eski muhtar, "Kenan Evren'in zamanından bu yana kadar muhtarım ben böyle görmedim, yaşamamışım yani. Ben biraz utandım yani onların hareketi ben utandım" demişti.

Açıklamasının devamında yetkililere seslenen eski muhtar, "Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani. Ben bunu biliyorum. Ya cami... Bırakmıyor biz namaza gidelim. Bu nasıl, bu ne biçim yani bu devlettir" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır

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