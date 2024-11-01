Narin Güran'ın cansız bedeninin çıkarılma anı
Geçtiğimiz aylarda Diyabakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın 19 gün sonra bulunan cansız bedenine jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalındaki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
CANSIZ BEDENİNİN BULUNMA ANI
12 kişinin tutuklu bulunduğu yargılama süreci devam ederken Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri'nin çuvalı bulduktan sonra bir süre suyun içinde bekledikleri görülüyor.
İLK DAVA GÖRÜLECEK
Diğer yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava önümüzdeki 7 Kasım Perşembegünü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.