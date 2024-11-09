Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması 3. gününde devam ediyor.

MAHKEME BAŞKANI CÜBBESİNİ ÇIKARDI

18 tanığın dinleneceği bugünkü duruşmada mahkeme başkanıyla itirafçı Nevzat Bahtiyar arasında geçen diyalog dikkat çekti. Duruşma esnasında üzerindeki cübbeyi çıkaran mahkeme başkanı "Nevzat Bahtiyar dön etrafına bak. Bu kadar insan burada, kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir birey olarak soruyorum. Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu, iftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir" dedi.

"SAKLADIĞIN BİR ŞEY VAR MI?"

Nevzat Bahtiyar ise mahkeme başkanının sorusuna "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Bu cevap üzerine yeniden söze giren mahkeme başkanı ise "Hatırlamıyorum değil, sakladığın bir şey var mı?" sorusunu yöneltti. Nevzat Bahtiyar bu soruya da "Yok" demekle yetindi.