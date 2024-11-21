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Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gittiği Kur'an kursu sonrası kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. İkinci duruşma öncesi sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatını değiştirdiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi içinde çuvala sarılmış halde bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve cansız bedeni dere içine saklayan Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın devam ettiği belirtilirken davanın ikinci duruşmasının 26 Aralık tarihine ertelendiği kaydedilmişti.

NEVZAT BAHTİYAR AVUKATINI DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşan ikinci duruşma öncesi önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın duruşma öncesi avukatını değiştirdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre, Bahtiyar'ın artık Diyarbakır Barosu'na bağlı avukat yerine Ankara Barosu'na bağlı bir avukat tarafından savunulacağı aktarıldı.

Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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