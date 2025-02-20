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Narin Güran Davasında Tahliye Talebi: 6 Şüpheliden 2'si İçin Dilekçe Sunuldu

Narin Güran Davasında Tahliye Talebi: 6 Şüpheliden 2'si İçin Dilekçe Sunuldu
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında, tutuklu 6 şüpheliden 2'sinin avukatları tarafından tahliye talebinde bulunuldu. Hazırlanan iddianamelere göre, suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasına ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 2'si için avukatları tarafından tahliye talebinde bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler B., F. ve M.G., Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim A. ile Mehmet Şevket K. ve Muhammed K. ile tutuksuz şüpheliler Ş.K. ile H., İ.H., B., K. ve Ö.F.G. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanıp Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında ise Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

Tutuklu sanıklar Mehmet Selim A. ile Mehmet Şevket K.'nın avukatları, müvekkillerinin hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Güran ailesinin avukatları, 18 Şubat'ta tutuklu müvekkilleri B., M. ve F.G. ile Muhammed K.'nın haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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