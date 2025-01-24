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Narin Güran davasında mahkeme başkanının tehdit edildiği ortaya çıktı

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Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra köyün yakınlarındaki derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada sanıklarla ilgili kararın açıklanmasından 20 dakika önce Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın annesine ve duruşma katibinin cep telefonuna tehdit mesajı gönderildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar dün açıklandı. 950 sayfalık kararda Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü soruları yine yanıtsız kaldı. Kararda, cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiğini, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi. Mahkeme, kararında sanıklara verilen cezaların gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Kararda, Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise, gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

Mahkeme heyetinin kararın açıklanmasından önce iki saatliğine müzakereye çekilmesi ve kararın sanıkların yüzüne karşı okunmasına 20 dakika kala Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın Nevşehir'de yaşayan annesi ile duruşma katibinin cep telefonlarına tehdit mesajı gönderildiği ortaya çıktı.

İŞTE MAHKEME BAŞKANINA GÖNDERİLEN O TEHDİT MESAJI

Mesajda, Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın tahliye edilmesi aksi halde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın suikast sonucu öldürüleceği belirtildi. Mesajda, "Enes'i tahliye etmezseniz, Nevzat'a ateş edip öldüreceğiz" diye mesaj gönderildiği belirlendi. Aynı mesajın aynı dakikalarda duruşma katibinin de cep telefonuna gönderildiği tespit edildi.

Mesajı atan kişinin Dündar'ın babası sanarak annesine yolladığı mesajda, "Bey amca siz Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın babasısınız değil mi? Enes hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar? hakkında ceza versin. Eğer Nevzat'a ceza vermezse, Bahtiyarlardan birini vururuz" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, mesajın Endonezya'daki bir operatöre ait telefon hattı üzerinden gönderildiği tespit edildi. Ancak bu tehdit mesajına rağmen Ramazan Dündar'ın başkanlık ettiği mahkeme heyeti, tehditlere aldırış etmedi ve sanıklardan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ı iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek suçundan cezalandırdı.

Mahkemenin kararını açıklamasından 1 hafta sonra aynı mesajın tekrar mahkeme başkanının annesinin telefonuna gönderildiği belirlendi.

TEHDİT MESAJINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tehdit içerikli mesajların gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NARİN DAVASINDA SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde, üzeri taşlarla ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuval içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin cinayeti davasında gerekçeli karar tamamlandı.

Narin Güran davasında mahkeme başkanının tehdit edildiği ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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