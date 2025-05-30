Narin Güran Cinayetinde 15 Sanığın Dördüncü Duruşması Gerçekleşti

Narin Güran Cinayetinde 15 Sanığın Dördüncü Duruşması Gerçekleşti
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 sanık, dördüncü kez hakim karşısında. Dava, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle sürüyor.

Narin Güran cinayetinde 15 sanık dördüncü kez hakim karşısında

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dördüncü duruşma, savcının mütalaayı okuması ile başladı.

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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