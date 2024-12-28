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Narin davasında verilen kararın ardından emniyetten Bahtiyar ailesi için güvenlik tedbiri

Narin davasında verilen kararın ardından emniyetten Bahtiyar ailesi için güvenlik tedbiri
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8 yaşındaki Narin Güran davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası emniyet güçleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uyguladı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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EMNİYETTEN ÖZEL TEDBİR

Açıklanan kararın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uyguladı.

Alınan bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar'ın ailesi Diyarbakır İl Emniyet müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve iki ekiple birlikte Diyarbakır dışında güvenli bir yere götürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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